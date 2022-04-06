Кремль опроверг сообщения о планах убить Зеленского

Российские власти не преследуют цель физического устранения президента Украины Владимира Зеленского. Сообщения об этом опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».

Представитель Кремля заверил, что никаких планов ликвидации Зеленского у российских властей нет. Сообщения об этом не соответствуют действительности, подчеркнул он.

«Нет, это неправда», — сказал Песков в интервью французскому телеканалу LCI.

Песков отвечал на английском, а его слова транслировали в переводе на французский.

Ранее представитель Кремля сообщил, что позиция российской стороны о возможности встречи президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой не менялась. Зеленский говорил, что его встреча с Путиным может не состояться. Но Песков заверил, что такая возможность есть, но только после согласования документа по итогам переговоров.

Накануне Песков также прокомментировал планы России по переходу на оплату экспортируемых товаров в рублях. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что этот процесс является планомерным, поэтому продвигается без спешки.