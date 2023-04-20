Власть 20 апреля 2023, 12:46 Песков назвал одной из целей СВО недопущение вступления Украины в НАТО Пресс-секретарь Песков: одна из целей СВО — недопущение вступления Украины в НАТО РИА «Новости»

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Недопущение вступления Украины в НАТО остается одной из целей проводимой спецоперации, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, членство страны в Североатлантическом альянсе будет представлять собой угрозу для России, сообщило агентство «Интерфакс».

«Безусловно. Потому что в противном случае это будет представлять собой серьезную, существенную опасность для нашей страны, для ее безопасности», — высказался пресс-секретарь президента о том, остается ли на повестке дня необходимость недопущения Украины в НАТО.

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Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг прибыл с визитом в Киев. У Пескова поинтересовались, появились ли у Украины в связи с этим шансы на вступление в НАТО. Представитель Кремля ответил, что у властей нет оценки таких перспектив.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что члены Североатлантического альянса якобы должны умолять страну присоединиться к блоку. Высказывание дипломата разозлило жителей США. Читатели журнала Newsweek отметили, что экс-глава украинского МИД неправ, а руководство страны подталкивает мир к ядерной войне.