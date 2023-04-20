Мир 20 апреля 2023, 07:25 Американцев разозлила самоуверенность посла Украины в вопросе присоединения к НАТО Читателей Newsweek разозлил призыв посла Пристайко умолять Украину присоединиться к НАТО РИА «Новости»

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НАТО должен умолять Украину присоединиться, ведь она якобы достигла ошеломляющих успехов в зоне спецоперации. Такое заявление посла в Великобритании, бывшего министра иностранных дел Вадима Пристайко возмутило читателей американского журнала Newsweek.

Дипломат сказал журналистам, что Североатлантический альянс уже создал прецедент, приняв в свой состав Финляндию. Теперь он не только сможет, а обязан, по мнению Вадима Пристайко, пригласить Украину и умолять ее принять это предложение. Посол сообщил, что основанием служат «ошеломляющие успехи» на поле боя и «закаленные» войска.

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Читатели оставили под статьей почти 200 комментариев, в том числе гневные. Интернет-пользователь с ником Creative_mind заявил, что Вадим Пристайко совершенно не прав. Он обвинил киевский режим в подталкивании альянса к ядерному конфликту с Россией и заявил, что понимающие это Франция, Германия и Венгрия не допустят принятия Украины в альянс.

«Президент США Джо Байден открыл ящик Пандоры на Украине. Нет счастливого конца ни для Украины, ни для НАТО», — написал Jim Smith.

Louseb Elmlea посоветовал послу вести себя вежливей, если он хочет походить на европейца. Luis назвал НАТО мафиозной структурой и предупредил, что за вступление стране придется продать душу и поставить интересы крестного отца в лице США выше своих.

Украина в конце сентября 2022 года подала заявку на принятие в НАТО в ускоренном порядке, однако США, Германия и Венгрия выступили против.