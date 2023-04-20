Важное 20 апреля 2023, 10:40 Генсек НАТО прибыл в Киев Генсек НАТО Столтенберг приехал в Киев РИА «Новости»

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев. Об этом сообщило украинское англоязычное издание The Kyiv Independent в Twitter. Официально визит Столтенберга не анонсировался.

В соцсетях распространились фотографии, на которых генсек Североатлантического альянса запечатлен на улице в украинской столице. С какой целью он нанес это визит, пока неизвестно.

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Украинцы в комментариях под постами признались, что им «интересно, о чем будет речь». Некоторые предположили, что он «приехал сказать, что самолетов для ВСУ нет». По другой версии подписчиков, речь пойдет о вступлении Украины в НАТО.

В начале апреля Киев посетил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек с небольшой делегацией бизнесменов. В планы входило обсуждение восстановления Украины после конфликта и сотрудничество со страной в энергетической сфере. Хабек подчеркнул, что Украина «должна получить четкий сигнал» о том, что Европа верит в ее победу и успешное восстановление.