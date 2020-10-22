Песков назвал новости о «вмешательстве» России в выборы в США данью процессам во внутренней политике

Россию постоянно обвиняют в попытках вмешаться в выборы в США. Подобные заявления не имеют под собой никаких оснований. В Кремле тему прокомментировали «с сожалением».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков таким образом отреагировал на утверждения директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа насчет хода выборов. Слова официального представителя Кремля привел ТАСС.

«Обвинения сыплются каждый день, они все абсолютно безосновательны, они ни на чем не основываются», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Он признался, что «с сожалением» комментирует этот вопрос и назвал ситуацию «данью внутриполитическим процессам» в США в преддверии выборов главы государства.

По мнению Рэтклиффа, Россия и Иран незаконно завладели данными зарегистрированных американских избирателей. Якобы страны намерены «посеять хаос» во время президентских выборов 3 ноября.

Основным соперником действующего президента Соединенных Штатов является кандидат от демократов Джо Байден. Накануне его впервые публично поддержал Барак Обама.