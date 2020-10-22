Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран незаконно получили доступ к данным зарегистрированных американских избирателей, чтобы «посеять хаос» во время президентских выборов, которые состоятся 3 ноября.

На пресс-конференции Рэтклифф заявил, что обе страны предприняли определенные действия, чтобы повлиять на мнение электората.

«Эти данные могут быть использованы иностранными игроками для попытки передать ложную информацию зарегистрированным избирателям, которая, как они надеются, вызовет путаницу, посеет хаос и подорвет ваше доверие к американской демократии», — приводит его слова The New York Times.

Глава Нацразведки заявил, что многие американцы за последние сутки видели или стали получателями писем, рассылаемых Ираном. В них избирателей запугивали, разжигали национальную рознь и пытались нанести ущерб репутации действующего президента США Дональда Трампа.

«Иран распространял и другие данные, включая видео, подразумевающее, что люди могут подать поддельные бюллетени, причем даже из-за рубежа. Это видео, а также любые утверждения о поддельных бюллетенях не соответствуют действительности», — заявил Рэтклифф.

Он назвал эти действия последней попыткой отчаявшихся противников запугать или попытаться подорвать доверие избирателей. Высокопоставленный чиновник пояснил, что все избирательные системы США устойчивы, и американцы могут уверены в том, что их голоса защищены.

«Хотя мы не видели того же действия из России, мы знаем, что они получили некоторую информацию об избирателях, как и в 2016 году. Будьте уверены, что мы готовы к возможным действиям со стороны тех, кто враждебен демократии», — резюмировал Рэтклифф.

Канал Fox News подчеркнул, что пресс-конференция была проведена в то время, когда избиратели-демократы по крайней мере в четырех штатах, включая Флориду и Пенсильванию, получили электронные письма с угрозами от имени ультраправой группировки Proud Boys. В посланиях избирателей предупреждали, что «за ними придут», если они не проголосуют за Трампа.

Очевидно, что адреса получателей угроз были получены из списков регистрации избирателей штатов. Они включают в себя партийную принадлежность, домашние адреса, электронную почту и номера телефонов.

Сначала эти данные использовали спамеры, сейчас отправители посланий утверждают, что будут точно знать, за кого проголосовал адресат письма 3 ноября.