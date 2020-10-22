Обама впервые выступил в поддержку Байдена на митинге
Обама заметил, что любит бывать в Пенсильвании, которая «дважды его поддержала». Видео выступления политика опубликовал на YouTube телеканал CNBC.
«Сегодня я вернулся, чтобы попросить вас помочь, чтобы Белый дом достался Джо Байдену и Камале Харрис», — подчеркнул бывший глава государства. В администрации Обамы Байден находился на посту вице-президента.
Обама раскритиковал Трампа за уклонение от уплаты налогов, в котором его обвиняют некоторые СМИ. Экс-президент США заметил, что лично заплатил больше, когда работал подростком в кафе «Баскин Роббинс».
«Кажется, я заплатил больше налогов, накладывая людям мороженое, чем он [Трамп]. Как это вообще возможно?» — задался вопросом политик.
На выборах президента США в 2008 и 2012 года за Барака Обаму проголосовало большинство избирателей Пенсильвании, напомнила газета «Известия». В 2016 году поддержку здесь получил Дональд Трамп.
Президентские в Соединенных Штатах состоятся 3 ноября. Идет досрочное голосование.