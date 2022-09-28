Песков назвал ЧП на «Северных потоках» большой проблемой для России | 360°

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Песков назвал ЧП на «Северных потоках» большой проблемой для России

Представитель Кремля Песков: ЧП на «Северных потоках» — большая проблема для России

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Произошедшее на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» ЧП является большей проблемой для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что обе нитки «СП-2» были заполнены газом, а теперь он просто улетучивается, сообщил ТАСС.

«Это большая проблема для нас», — подчеркнул Песков.

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Представитель Кремля обратил внимание, что обе нитки «Северного потока — 2» заполнены газом и вся система готова к прокачке топлива. И этот газ очень дорогой, добавил Песков.

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Голубое топливо, пояснил он, не включали в план внутреннего баланса России.

«Путин как раз говорил, что если вы потом опомнитесь, то имейте в виду, что газа там не 100%, а будет только половина», — уточнил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, топливо стоит больших денег, а сейчас этот газ улетучивается в воздух.

По данным полиции Швеции, ЧП на «Северных потоках» в водах Дании произошли вследствие диверсии. Ведется расследование.

Дмитрий Песков

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