Глава Еврокомиссии пригрозила решительными действиями в ответ на диверсию на «Северном потоке» | 360°

Мир 28 сентября 2022, 11:38 Поделиться Telegram

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Viber Глава Еврокомиссии пригрозила решительными действиями в ответ на диверсию на «Северном потоке» Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: в ответ на диверсию на «Северном потоке» последует реакция РИА «Новости»

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Евросоюз предпримет решительные действия в ответ на диверсию на газопроводе «Северный поток». Об этом предупредила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что реакция последует после того, как будут установлены виновные в диверсии, написал сайт kp.ru.

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По словам фон дер Ляйен, любое преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и повлечет реакцию. Глава ЕК при этом не уточнила, кому именно адресует свои предостережения.

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Накануне в Швеции начали предварительное расследование в связи с утечкой газа на «Северном потоке», возможной причиной которой могла стать диверсия. В полиции составили отчет и классифицировали преступление как грубый саботаж.

О том, что утечка газа произошла из-за взрывов, заявила также глава МИД Швеции Анне Линде. Сами взрывы, по ее словам, возможно, стали следствием саботажа.

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