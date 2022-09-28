Глава Еврокомиссии пригрозила решительными действиями в ответ на диверсию на «Северном потоке» | 360°

Все новости

Подмосковье

28 сентября 2022, 16:14

Более 80 домов отремонтируют в Люберцах до конца года

Технологии

28 сентября 2022, 16:12

Новую версию робота «Маркер» передадут в войска для участия в спецоперации

Реклама

Власть

28 сентября 2022, 16:05

МИД России призвал Байдена к ответу за аварии на «Северных потоках»

Общество

28 сентября 2022, 15:59

Уехавших за границу муниципальных депутатов предложили лишать мандатов

Эксклюзив

28 сентября 2022, 15:55

Украинских военных ждет нечто страшное после референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях

Мир

28 сентября 2022, 15:50

МИД Грузии осудил прошедшие в Донбассе референдумы

Знаменитости

28 сентября 2022, 15:46

Семенович признали угрозой национальной безопасности Украины

Мир

28 сентября 2022, 15:39

Русофобов нельзя недооценивать. Польша экспортирует ненависть к России по всему миру

Подмосковье

28 сентября 2022, 15:36

Незаконный сброс сточных вод в реку Купелинку пресекли в Ленинском округе

Мир

28 сентября 2022, 11:38

Глава Еврокомиссии пригрозила решительными действиями в ответ на диверсию на «Северном потоке»

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: в ответ на диверсию на «Северном потоке» последует реакция

Читать 360tv в

Евросоюз предпримет решительные действия в ответ на диверсию на газопроводе «Северный поток». Об этом предупредила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что реакция последует после того, как будут установлены виновные в диверсии, написал сайт kp.ru.

Реклама

По словам фон дер Ляйен, любое преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и повлечет реакцию. Глава ЕК при этом не уточнила, кому именно адресует свои предостережения.

Реклама

Накануне в Швеции начали предварительное расследование в связи с утечкой газа на «Северном потоке», возможной причиной которой могла стать диверсия. В полиции составили отчет и классифицировали преступление как грубый саботаж.

О том, что утечка газа произошла из-за взрывов, заявила также глава МИД Швеции Анне Линде. Сами взрывы, по ее словам, возможно, стали следствием саботажа.

Газопровод Северный поток — 2

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама