Названы последствия повреждения «Северных потоков» | 360°

Эксклюзив 28 сентября 2022, 11:25 Поделиться Telegram

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Viber Названы последствия повреждения «Северных потоков» Эксперт ФНЭБ Митрахович: ЧП с утечкой газа на «Северных потоках» усилит конфликт РИА «Новости»

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Правительство Германии заподозрило, что повреждение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и снижение давления в них могло быть диверсией. Эту версию «360» подтвердил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Да, это могла быть диверсия. Ее смысл заключается в том, чтобы предотвратить возможность возобновления нормальных отношений России и Германии в сфере энергетики в случае достижения какого-то политического компромисса. В Германии в силу текущего политического конфликта никто публично не скажет, что это сделали проамериканские силы. Наоборот — во всем виновата Россия», — отметил эксперт.

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Митрахович обратил внимание, что немецкие индустриальные группы знают реального виновного, но не назовут.

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«В Германии реально понимают, кто здесь виноват. Знает кошка, чье мясо съела. Но публично они выступать не будут. Повреждение серьезное, разорвали трубу. За несколько месяцев ее можно починить, но я не вижу даже на горизонте этого компромисса», — подчеркнул он.

По мнению Митраховича, с точки зрения поставок газа в Европу случившееся ничего не изменит.

«Газ не шел ни по „Северному потоку — 1“, ни по „Северному потоку — 2“. Но есть экологические проблемы, потому что топливо вытекает. Кроме того, можно теоретически предположить какую-то акцию со стороны России. Например, прекращение поставок газа через Украину. В целом это общая эскалация конфликта», — резюмировал эксперт.

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