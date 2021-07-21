Песков исключил беседу Путина и Зеленского о транзите газа

Вопрос о транзите российского газа через территорию Украины это коммерческая сфера. Президенты двух стран не могут обсуждать такие вопросы. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Любые переговоры — это коммерческие переговоры. Их не ведут президенты», — заявил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможной теме телефонных контактов Владимира Путина и Владимира Зеленского по транзиту газа.

Срок контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» о прокачке топлива через территорию Украины в Европу заканчивается в 2024 году. Стороны подписали соглашение в конце 2019 года на новых условиях.

Российская компания заранее бронирует объемы, которые намерена передать, после чего проводит прокачку. Раньше «Газпром» платил только за объемы уже переданного топлива.

Вопрос о сохранении транзита российского газа важен для Украины. После запуска газопровода «Северный поток — 2» Россия может отказаться от переброски топлива в Европу через соседнюю страну.

Этот же вопрос стал темой переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. В ходе беседы они затронули вопрос о продлении соглашения между Газпромом» и «Нафтогазом Украины» после 2024 года.