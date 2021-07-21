Кремль раскрыл детали разговора Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин и Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудили ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2».

Лидеры двух государств удовлетворены приближающимся к завершению строительством «Северного потока — 2», говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин отметил последовательную приверженность германской стороны реализации этого проекта, который носит исключительно коммерческий характер и направлен на укрепление энергобезопасности Германии и ЕС, отмечено в заявлении.

«В качестве отдельной темы президент России и федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между „Газпромом“ и „Нафтогазом Украины“ о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин подчеркнул необходимость неукоснительного выполнения властями Киева минского комплекса мер 2015 года.

Также российский президент еще раз передал канцлеру ФРГ соболезнования в связи с беспрецедентными наводнениями на западе Германии.

«Владимир Путин и Ангела Меркель условились о продолжении личных контактов», — указано в заключении сообщения.

До этого Меркель обсуждала проект «Северный поток — 2» с президентом США Джо Байденом. Вопрос работы трубопровода поднимался во время визита канцлера Германии в Вашингтон. После переговоров американский лидер заявил, что у США и Германии есть разногласия по вопросу строительства газопровода.