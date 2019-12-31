«Газпром» и «Нафтогаз» подписали транзитное соглашение с 1 января 2020 года

Транзитный контракт заключен сроком на пять лет, «Газпром» бронирует прокачку 225 миллиардов кубометров по газотранспортной системе Украины.

В 2020 году будет прокачано 65 миллиардов кубов газа, в 2021–2024 годах — по 40 миллиардов кубометров. За транзит Украина получит в общей сложности более семи миллиардов долларов, уточнил в Facebook президент страны Владимир Зеленский.

Предыдущий контракт на транзит российского газа от января 2009 года завершается 31 декабря 2019 года.

Также «Газпром» и Минюст Украины заключили мировое соглашение по претензиям Киева к российской компании. До этого «Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.