Власть 07 июля 2023, 13:48 Песков допустил введение санкций против «Нафтогаза» Песков: вопрос введения санкций против «Нафтогаза» сейчас рассматривают РИА «Новости»

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Вопрос введения санкций против «Нафтогаза» находится на рассмотрении. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Естественно, мы не позволим ущемлять наши интересы, интересы нашей компании», — сказал представитель Кремля.

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Песков обратил внимание, что окончательное решение зависит от того, в какую сторону будет развиваться ситуация в этой области. Он отметил, что возможность введения рестрикций не исключена.

Экспорт газа из России через Украину с мая 2022 года сократился в 2,5 раза. Это стало причиной обращения «Нафтогаза» в Международный арбитражный суд. Компания потребовала оплаты неоказанных услуг.

Пресс-секретарь президента уже заявлял, что Россия защитит себя в тяжбе с компанией за крымские активы.

Ранее об угрозе санкций со стороны России против «Нафтогаза» заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.