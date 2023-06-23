Деньги 23 июня 2023, 13:56 Кремль заявил, что Россия защитит себя в тяжбе с «Нафтогазом» за крымские активы Пресс-секретарь Песков: Россия проработает юридические аспекты защиты по иску «Нафтогаза» РИА «Новости»

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В России изучат юридические аспекты дела по иску «Нафтогаза» за имущество в Крыму и защитят интересы страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал об этом на брифинге, сообщил «Интерфакс».

«Я нюансы не знаю, точно не могу ответить на ваш вопрос. В любом случае все юридические аспекты этого решения будут прорабатываться», — сказал он.

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Дмитрий Песков заверил журналистов, что Россия рассмотрит возможные варианты защиты своих прав.

Украинская госкомпания «Нафтогаз» объявила о планах взыскать с России пять миллиардов долларов за утраченные активы на территории Крыма. «Царьград» сообщил, что иск подали в суд округа Колумбия США совместно с пятью компаниями.

Год назад «Нафтогаз» объявил о техническом дефолте из-за истекшего срока выплаты по еврооблигациям. Это лишило его выхода на международный рынок.