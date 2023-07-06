Мир 06 июля 2023, 19:04 Угроза санкций со стороны России нависла над «Нафтогазом» Миллер заявил, что Россия может ввести санкции против «Нафтогаза» РИА «Новости»

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Россия может ввести санкции против «Нафтогаза». Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передал ТАСС.

Миллер обратил внимание, что причиной рестрикций может стать продолжение недобросовестных действий со стороны украинской компании. В частности, судебные разбирательства из-за транзита российского газа в Европу.

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«„Нафтогаз“ уже подал многомиллиардный иск к России в суды США», — отметил Миллер.

Он подчеркнул, что продолжение подобных действий может привести к введению санкций со стороны России, которые сделают невозможными любые отношения с «Нафтогазом».

В конце июня «Нафтогаз Украины» и пять связанных с ним компаний подали иск в окружной суд в Колумбии и потребовали взыскать с России компенсацию за убытки и имущество, которое утратили в Крыму.

В конце июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия защитит себя в тяжбе с «Нафтогазом» за крымские активы.