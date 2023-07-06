06 июля 2023, 19:04
Угроза санкций со стороны России нависла над «Нафтогазом»
Миллер заявил, что Россия может ввести санкции против «Нафтогаза»
Россия может ввести санкции против «Нафтогаза». Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передал ТАСС.
Миллер обратил внимание, что причиной рестрикций может стать продолжение недобросовестных действий со стороны украинской компании. В частности, судебные разбирательства из-за транзита российского газа в Европу.
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«„Нафтогаз“ уже подал многомиллиардный иск к России в суды США», — отметил Миллер.
Он подчеркнул, что продолжение подобных действий может привести к введению санкций со стороны России, которые сделают невозможными любые отношения с «Нафтогазом».
В конце июня «Нафтогаз Украины» и пять связанных с ним компаний подали иск в окружной суд в Колумбии и потребовали взыскать с России компенсацию за убытки и имущество, которое утратили в Крыму.
В конце июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия защитит себя в тяжбе с «Нафтогазом» за крымские активы.
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