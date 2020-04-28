Кремль анонсировал «большое выступление» Путина по коронавирусу

У президента Владимира Путина на совещании с регионами и Кабмином во вторник запланировано «большое выступление». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление. Это действительно так», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Он отметил, что во время видеоконференции на связь с президентом России Владимиром Путиным выйдут главы всех регионов России. На совещании выступят глава Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минздрава Михаил Мурашко и некоторые губернаторы.

По словам Пескова, онлайн-встреча начнется в период с 15:00 до 16:00. Основной темой беседы станет борьба с распространением коронавируса в России. Речь пойдет об оснащении региональных больниц коечными местами, о готовности медицинской инфраструктуры. Президент оценит сложившуюся ситуацию и краткосрочные перспективы.

Ранее Песков заявил, что пандемия в России выйдет на плато уже в середине мая. Всего российские медики выявили 93 558 случаев заражения 2019-nCoV. От болезни COVID-19, которую вызывает новый вирус, умерли 867 человек.