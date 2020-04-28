Рекордный прирост. Заболевших СOVID-19 в России стало больше 93 тысяч

Тесты на коронавирус показали положительный результат еще у 6411 пациентов, с начала эпидемии это самый большой прирост больных в России. Общее количество зараженных в стране теперь составляет 93 558 человек.

«За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни», — сообщил оперативный штаб Москвы.

На первом месте по числу заболевших COVID-19 находится Москва. В столице медики выявили 3075 новых случаев инфицирования. Дальше идет Московская область — 523. При этом в Подмосковье провели уже 217 799 исследований на выявление коронавируса. Все анализы проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», лабораторий государственных и негосударственных медицинских организаций.

На третьем месте по количеству заразившихся оказался Петербург — 198, а затем идут Дагестан (153) и Северная Осетия (148).

«Зафиксировано 72 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 1110 человек», — сказано в сообщении.

Новые пациенты находятся под постоянным наблюдением. Медики следят за состоянием здоровья и тех, кто в последнее время контактировал с вновь поступившими. Всего российские врачи помогают справиться с болезнью 93 558 пациентам в 85 регионах страны. Днем ранее сообщалось о 87 147 подтвержденных случаях заражения. За сутки это число выросло на 6198 человек.

Общее количество вылечившихся от COVID-19 уже 8456 человек. Скончались после инфицирования 867 пациентов.

Сейчас во многих регионах России введены ограничительные меры. Жителей просят не выходить из дома без крайней необходимости. Это нужно для борьбы с дальнейшим распространением коронавируса.