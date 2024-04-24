Власть 24 апреля 2024, 00:31 Переживший нападение губернатор Чибис впервые вышел к жителям Мурманский губернатор Чибис впервые встретился с жителями после нападения РИА «Новости»

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с жителями Североморска. Это первое публичное мероприятие главы региона после ранения, которое нанес ему один из посетителей подобной встречи в Апатитах. Об этом сообщило РИА «Новости».

Корреспондент агентства отметил, что перед встречей с губернатором сотрудники правоохранительных органов тщательно проверили всех присутствующих.

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«Я прошу прощения, мне немного трудно говорить, врачи заставляют ходить в бандаже, но я постараюсь ответить на все вопросы», — сказал Чибис собравшимся жителям.

В начале апреля во время встречи Андрея Чибиса с жителями Апатит один из посетителей напал с ножом на губернатора. На допросе свои действия мужчина объяснил неприязнью к главе региона.

Андрея Чибиса госпитализировали с ранением живота. Спустя неделю его выписали из больницы.