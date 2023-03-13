Мир 13 марта 2023, 15:14 Си Цзиньпин запланировал онлайн-встречу с Зеленским WSJ: Си Цзиньпин намерен пообщаться с Зеленским на онлайн-конференции РИА «Новости»

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Председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на инсайдеров.

На следующей неделе Си Цзиньпин может приехать Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По данным издания, онлайн-переговоры с Зеленским должны состояться после встречи председателя КНР с российским лидером.

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Как отметили собеседники газеты, Пекин стремится занять активную позицию в «посредничестве ради окончания конфликта на Украине». Председатель КНР может посетить Россию, а также «другие европейские страны», уточнили инсайдеры.

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Информацию о возможном визите Си Цзиньпина в столицу ранее прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что официальное объявление о визитах высокопоставленных лиц из-за рубежа происходит синхронно по заявлению обеих сторон. Российские власти сообщат о визите Си Цзиньпина, когда будет такая готовность.

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