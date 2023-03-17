Мир 17 марта 2023, 10:56 Визит Си Цзиньпина в Москву назвали новым стимулом для развития отношений Китая и России МИД КНР назвал визит Си Цзиньпина в Москву стимулом для развития отношений между странами РИА «Новости»

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Предстоящая поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Москву станет новым стимулом для развития отношений Китая и России. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, его слова привел ТАСС.

«Этот визит поможет содействовать практическому взаимодействию между Россией и Китаем, продвижению стратегического сотрудничества стран. Также он позволит найти новые стимулы для развития российско-китайских отношений», — сказал представитель дипломатического ведомства.

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Пресс-служба Кремля сообщила, что Си Цзиньпин посетит Россию 20–22 марта по официальному приглашению президента Владимира Путина. Стороны проведут переговоры, на которых обсудят стратегическое взаимодействие стран и вопросы дальнейшего развития всеобъемлющего партнерства.

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Кроме того, лидеры государств обменяются мнениями об углублении сотрудничества на мировой арене и подпишут несколько важных двусторонних документов.