Переговоры Путина и Байдена в узком составе завершились

Переговоры российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена в Женеве в узком составе завершились. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Встреча на вилле Ла Гранж началась около 14:30 по московскому времени. Через некоторое время президенты перейдут ко второй части в расширенном формате. После Путин и Байден выступят перед журналистами по отдельности, совместной пресс-конференции было решено не проводить.

Перед переговорами лидеры двух государств пожали друг другу руки. Первым потянулся Джо Байден. Американские журналисты устроили давку перед входом в зал переговоров в вилле Ла Гранж. Внутрь попасть смогли только несколько журналистов.

Владимир Путин обменялся шуткой с американским президентом Джо Байденом перед началом встречи. Улыбаясь, он что-то сказал американскому коллеге, когда из зала начали выводить представителей СМИ. Оба рассмеялись. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее не исключил принятия документов по итогам саммита.