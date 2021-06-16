Журналисты из США устроили давку перед входом в виллу Ла Гранж на встрече Путина и Байдена

Американские журналисты устроили давку перед входом в зал переговоров в вилле Ла Гранж. Там началась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена при участии лидера Швейцарии.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента. По его словам, попасть в зал смогли всего несколько журналистов. Он уточнил, что видел, как президенты уже сидели, в то время как журналисты очень медленно пытались туда прорваться.

«В какой-то момент все это превратилось в то, что президенты сидят и просто смотрят, как журналисты туда входят. Надо, конечно, честно сказать, что такой хаос придавали американские журналисты и американская сторона, они все время пытались ввести больше операторов и больше корреспондентов», — отметил собеседник агентства.

По словам корреспондента, давка на входе длилась более 15 минут. По плану переговоры должны пройти в трех частях — в узком составе и в двух расширенных. По предварительной информации, встреча займет порядка пяти часов. Общей пресс-конференции лидеров не ожидается — президенты выступят перед журналистами по отдельности.