Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сказала, что переговоры по урегулированию кризиса на востоке Украины зашли в тупик. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик. Состоявшиеся 7–8 декабря очередные заседания контактной группы и ее рабочих подгрупп в очередной раз завершились безрезультативно, ничем не завершились», — сказала Захарова.

Делегации Луганской и Донецкой народных республик ранее сообщили, что намерены предложить участникам контактной группы принять заявление, посвященное соблюдению дополнительных мер по усилению перемирия.

Также дипломат отметила, что украинские власти вместо выполнения своих обязательств по Минским соглашениям и прямого диалога с Луганском и Донецком занимаются имитацией процесса, пытаясь переложить ответственность на Россию.

В частности, украинской стороне было предложено возобновить взаимодействие в рамках Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года между добровольными формированиями сторонников Луганской и Донецкой народных республик и регулярной армией Украины. По данным на июнь 2021 года, в нем погибли более 13 тысяч человек.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что конфликт не может завершиться без прямых переговоров с Россией.