Война в Донбассе не прекратится без прямых переговоров с Россией, сказал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил об этом в своем ежегодном послании к парламенту и народу, сообщило агентство «Интерфакс — Украина».

«Восемь лет подряд мы боимся сознаться самим себе: мы не остановим войну без прямых переговоров с РФ. Давайте поставим в этом вопросе точку», — заявил лидер Украины.

Такой же позиции придерживаются и все внешние игроки, добавил Зеленский. По его словам, Украина обладает сильной и мощной армией, и не нужно бояться говорить правду.

«Если мы хотим возвратить Донбасс, давайте!» — напутствовал украинский президент.

Позицию Зеленского поддержали в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Сопредседатель фракции Юрий Бойко заявил, что они давно ждут прямых переговоров, чтобы добиться завершения конфликта.

В партии «Батькивщина» поправили Зеленского, указав, что ему следовало согласовать свое заявление с международными партнерами. Депутат Валентин Наливайченко, комментируя его слова, заявил, что не понимает, зачем нужно было делать такой «несогласованный шаг».