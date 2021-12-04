Украина заявила о готовности к переговорам по Донбассу как очно, так и онлайн

Киевская сторона готова к переговорам по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в любом формате. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала «Дом».

Киев готов к новым форматам переговоров по Донбассу, рассказал Кулеба.

«Украина остается преданной дипломатическому пути урегулирования конфликта. Мы готовы к любым форматам движения вперед и хотим, чтобы и РФ подтвердила свою приверженность именно дипломатическому урегулированию», — заявил глава украинского МИД.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что трехсторонняя контактная группа не планирует возвращаться к очным переговорам по Донбассу в Минске. Собеседник агентства рассказал, что сейчас из-за пандемии переговоры проводятся в онлайн-формате. Он отметил, что в ближайший год или даже больше они не планируют возвращаться к очным встречам в Минске.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее во время выступления с посланием в Раде заявил, что война в Донбассе не может завершиться без прямых переговоров с Россией.