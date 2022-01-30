Патрушев заявил, что даже на Украине не верят в «российскую угрозу»

Разговоры о том, что Россия якобы угрожает Украине, являются полной нелепостью, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По его словам, Запад навязывает войну, которой Россия не хочет, передало РИА «Новости».

«Не хотим мы войны. И она нам совершенно не нужна», — заверил Патрушев.

Никакой «российской угрозы» для Украины в реальности не существует, указал секретарь Совбеза.

«Полная нелепость. Нет никакой угрозы. Сами украинцы, в том числе официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет», — заявил он.

Однако официальные лица США продолжают заявлять о мнимой угрозе, и что они готовы вооружать всех «до последнего украинца», и американцев не волнует, какие потери будут с каждой стороны, добавил он.

Ранее американский телеканал СNN сообщил, что между украинским президентом Владимиром Зеленским и Белым домом нарастает напряженность из-за разногласий с администрацией Джо Байдена в оценке реальности угрозы полномасштабного конфликта между Россией и Украиной. Политолог Геннадий Подлесный ранее в беседе с «360» заявил, что США хотят ослабить Европу путем втягивания ее в конфликт.