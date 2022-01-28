Западные СМИ нагнетают обстановку вокруг войны на Украине. Конфликт выгоден только США

Западные СМИ продолжают нагнетать обстановку вокруг России и Украины. Одни издания представляют Джо Байдена едва ли не героем, спасающим от «агрессора» Владимира Путина и Украину, и Европу. Другие — рисуют карты мнимого военного наступления и гадают о количестве российских войск на границе. Политологи же уверены: американская сторона не волнуется о благополучии ЕС и Украины, а вот очередной военный конфликт США был бы очень выгоден.

Байден как защитник Европы

Третья по тиражу газета в США The New York Times опубликовала статью о том, как Джо Байден собирает союзников в ЕС, приводит в готовность военных для переброски в Европу и обещает Украине «решительно ответить, если Россия продолжит вторжение на Украину».

При этом в статье американский президент представлен чуть ли не как герой, который следит за «агрессором» — Россией — и помогает Украине, несмотря на загруженность внутренними проблемами США. Европа же в материале The New York Time представлена довольно слабой, требующей защиты американского лидера, ведь именно для нее Владимир Путин — угроза.

«В Германии новое правительство встает на ноги, выборы во Франции, Великобритания не в лучшей форме. Европа выходит из пандемии», — отметили в издании.

Главный тезис статьи, судя по всему: «агрессивная тактика Путина сближает ЕС и США», а Байден — точка опоры для Европы.

Загадочный план РФ нападения на Украину

И это не единственная статья издания о якобы готовящемся нападении России на Украину. В The New York Times эта тема стоит главной на сайте. Один материал посвящен тому, как Россия «продолжает стягивать силы на границе с Украиной». В настоящее время, по данным издания, войска уже окружают страну, в том числе со стороны Белоруссии и Приднестровья.

Источник фото: nytimes.com

Издание The New York Times даже опубликовало некую собственную карту, где показаны войска, танки и тяжелая артиллерия, выдвигающиеся на позиции. Якобы это угрожает Украине и НАТО. По данным СМИ, у РФ уже есть целый разработанный план военной операции с участием до 175 тысяч военнослужащих, которая может начаться в ближайшие недели.

Источник фото: nytimes.com

Отклонение требований из-за угроз Украине

Не отстают от коллег и журналисты других западных изданий. Так, в «Би-би-си» вышел материал о причинах отклонения американцами требований России не включать Украину в НАТО. По данным издания, это произошло «на фоне предупреждений о том, что Россия может вторгнуться в соседнюю страну».

«Хотя документ, представленный США в координации с военным альянсом НАТО, не затрагивает „главную озабоченность“ России по поводу расширения Альянса, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что он „дает надежду на начало серьезного разговора“ по второстепенным вопросам», — отметили в издании.

Там напомнили, что Россия опубликовала письменный список своих «опасений» по поводу расширения НАТО и связанных с этим вопросов безопасности. Среди них было требование к НАТО исключить возможность вступления Украины и других стран в Альянс. И тут же в контексте вопроса безопасности «Би-би-си» напомнило о якобы плане России напасть на соседнее государство.

«В последние недели Россия сосредоточила большое количество войск на границе с Украиной, что западные страны расценили как подготовку к возможному вторжению. Россия это отрицает. Госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что реакция США четко прояснила „основные принципы“ [американских властей], включая суверенитет Украины и ее право выбирать членство в альянсах безопасности, таких как НАТО», — говорится в статье.

При этом Блинкен подчеркнул, что США действуют в целях укрепления обороноспособности Украины и подготовки ее быстрого совместного ответа «на дальнейшую российскую агрессию».

Политика «открытых дверей» НАТО

В выгодном для США свете показала ситуацию и международная телекомпания Al Jazeera. СМИ опубликовало статью, где отметило, что Россия призвала НАТО вывести свои силы и вооружение из Восточной Европы и навсегда заблокировать членство Украины, бывшего советского государства, в Альянсе. И произошло это, как подчеркнули журналисты, в декабре — «после наращивания войск на границе с Украиной».

«Но в письменном ответе на эти требования, сделанном лично в среду послом США в Москве, Вашингтон подтвердил свою приверженность политике „открытых дверей“ НАТО. Вскоре после этого НАТО, возглавляемое США, заявило, что представило свой собственный ответ», — пояснили в материале.

Когда документы были переданы Путину, Лавров заявил, что «положительного ответа на главный вопрос не было». При этом имелось в виду вступление Украины в Альянс, считают в Al Jazeera.

Истинные цели США

США требуют от Европы действовать в интересах американской политики, а не исходя из собственной выгоды. Об этом «360» рассказал политолог Никита Донцов.

«Мы видим, что в НАТО сейчас достаточно серьезный раскол, потому что уже некоторые ведущие страны, как Германия, сказали, что их солдаты в рамках миссии НАТО не будут воевать на стороне Украины. То есть они отказываются поддерживать НАТО. Мы видим, что, когда Украина просит помощи у НАТО, единственные, кто готов поддержать, — США. Все остальные страны НАТО выделяют смешную помощь», — отметил политолог.

Он добавил, что страны ЕС сейчас интересуют в первую очередь собственные внутренние проблемы, например запуск «Северного потока — 2». Экономика США же заточена под войну, которая даст американцам рынки сбыта. Именно поэтому, по его мнению, США так активно пытаются развить тему конфликта на Украине. Схожую точку зрения высказал и президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«Главный план [США] — все-таки добиться военного конфликта между Россией и Украиной и ввести санкции. Этот военный конфликт нужен только как предлог для того, чтобы ввести санкции против России — чудовищные, страшные, как их там еще называют. Дело в том, что Россия как экономический субъект мировой экономики с каждым годом набирает вес. Если РФ в годы ковида смогла выстоять, то после завершения ковида будет развиваться быстрыми темпами. Вызывает озабоченность у американцев и наше успешное импортозамещение», — пояснил Подлесный.

По его словам, у США сейчас главная задача — обеспечить себе преимущество в экономической борьбе. Так что здесь дело не в защите Украины, как пишут все СМИ, а в желании отодвинуть развитие РФ.

«Украина — это просто предлог для ввода обвальных санкций для России. Европа тоже интересна США. <…> Европу тоже воспринимают как угрозу экономике. <…> Одна из задач США — не улучшить отношения с Европой, не сплотить ее, а ослабить, желательно втянуть в конфликт с Россией, чтобы сделать все это чужими руками», — заключил Подлесный.

При этом, подчеркнул он, тема Украины очень удобная, ей можно легко манипулировать. Если же конфликта с Россией не получится, американская сторона будет искать другой предлог для ввода экономических санкций.