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    28 января 2022, 16:07

    Западные СМИ нагнетают обстановку вокруг войны на Украине. Конфликт выгоден только США

    Зачем западные СМИ нагнетают обстановку вокруг войны на Украине? Объясняют политологи

    Дмитрий Толокевич, Ксения Дагаева

    Западные СМИ продолжают нагнетать обстановку вокруг России и Украины. Одни издания представляют Джо Байдена едва ли не героем, спасающим от «агрессора» Владимира Путина и Украину, и Европу. Другие — рисуют карты мнимого военного наступления и гадают о количестве российских войск на границе. Политологи же уверены: американская сторона не волнуется о благополучии ЕС и Украины, а вот очередной военный конфликт США был бы очень выгоден.

    Западные СМИ нагнетают обстановку вокруг войны на Украине. Конфликт выгоден только США

    Байден как защитник Европы

    Третья по тиражу газета в США The New York Times опубликовала статью о том, как Джо Байден собирает союзников в ЕС, приводит в готовность военных для переброски в Европу и обещает Украине «решительно ответить, если Россия продолжит вторжение на Украину».

    При этом в статье американский президент представлен чуть ли не как герой, который следит за «агрессором» — Россией — и помогает Украине, несмотря на загруженность внутренними проблемами США. Европа же в материале The New York Time представлена довольно слабой, требующей защиты американского лидера, ведь именно для нее Владимир Путин — угроза.

    «В Германии новое правительство встает на ноги, выборы во Франции, Великобритания не в лучшей форме. Европа выходит из пандемии», — отметили в издании.

    Главный тезис статьи, судя по всему: «агрессивная тактика Путина сближает ЕС и США», а Байден — точка опоры для Европы.

    Загадочный план РФ нападения на Украину

    И это не единственная статья издания о якобы готовящемся нападении России на Украину. В The New York Times эта тема стоит главной на сайте. Один материал посвящен тому, как Россия «продолжает стягивать силы на границе с Украиной». В настоящее время, по данным издания, войска уже окружают страну, в том числе со стороны Белоруссии и Приднестровья.

    Западные СМИ нагнетают обстановку вокруг войны на Украине. Конфликт выгоден только США | Изображение 1Источник фото: nytimes.com

    Издание The New York Times даже опубликовало некую собственную карту, где показаны войска, танки и тяжелая артиллерия, выдвигающиеся на позиции. Якобы это угрожает Украине и НАТО. По данным СМИ, у РФ уже есть целый разработанный план военной операции с участием до 175 тысяч военнослужащих, которая может начаться в ближайшие недели.

    Западные СМИ нагнетают обстановку вокруг войны на Украине. Конфликт выгоден только США | Изображение 2Источник фото: nytimes.com

    Отклонение требований из-за угроз Украине

    Не отстают от коллег и журналисты других западных изданий. Так, в «Би-би-си» вышел материал о причинах отклонения американцами требований России не включать Украину в НАТО. По данным издания, это произошло «на фоне предупреждений о том, что Россия может вторгнуться в соседнюю страну».

    «Хотя документ, представленный США в координации с военным альянсом НАТО, не затрагивает „главную озабоченность“ России по поводу расширения Альянса, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что он „дает надежду на начало серьезного разговора“ по второстепенным вопросам», — отметили в издании.

    Там напомнили, что Россия опубликовала письменный список своих «опасений» по поводу расширения НАТО и связанных с этим вопросов безопасности. Среди них было требование к НАТО исключить возможность вступления Украины и других стран в Альянс. И тут же в контексте вопроса безопасности «Би-би-си» напомнило о якобы плане России напасть на соседнее государство.

    «В последние недели Россия сосредоточила большое количество войск на границе с Украиной, что западные страны расценили как подготовку к возможному вторжению. Россия это отрицает. Госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что реакция США четко прояснила „основные принципы“ [американских властей], включая суверенитет Украины и ее право выбирать членство в альянсах безопасности, таких как НАТО», — говорится в статье.

    При этом Блинкен подчеркнул, что США действуют в целях укрепления обороноспособности Украины и подготовки ее быстрого совместного ответа «на дальнейшую российскую агрессию».

    Политика «открытых дверей» НАТО

    В выгодном для США свете показала ситуацию и международная телекомпания Al Jazeera. СМИ опубликовало статью, где отметило, что Россия призвала НАТО вывести свои силы и вооружение из Восточной Европы и навсегда заблокировать членство Украины, бывшего советского государства, в Альянсе. И произошло это, как подчеркнули журналисты, в декабре — «после наращивания войск на границе с Украиной».

    «Но в письменном ответе на эти требования, сделанном лично в среду послом США в Москве, Вашингтон подтвердил свою приверженность политике „открытых дверей“ НАТО. Вскоре после этого НАТО, возглавляемое США, заявило, что представило свой собственный ответ», — пояснили в материале.

    Когда документы были переданы Путину, Лавров заявил, что «положительного ответа на главный вопрос не было». При этом имелось в виду вступление Украины в Альянс, считают в Al Jazeera.

    Истинные цели США

    США требуют от Европы действовать в интересах американской политики, а не исходя из собственной выгоды. Об этом «360» рассказал политолог Никита Донцов.

    «Мы видим, что в НАТО сейчас достаточно серьезный раскол, потому что уже некоторые ведущие страны, как Германия, сказали, что их солдаты в рамках миссии НАТО не будут воевать на стороне Украины. То есть они отказываются поддерживать НАТО. Мы видим, что, когда Украина просит помощи у НАТО, единственные, кто готов поддержать, — США. Все остальные страны НАТО выделяют смешную помощь», — отметил политолог.

    Он добавил, что страны ЕС сейчас интересуют в первую очередь собственные внутренние проблемы, например запуск «Северного потока — 2». Экономика США же заточена под войну, которая даст американцам рынки сбыта. Именно поэтому, по его мнению, США так активно пытаются развить тему конфликта на Украине. Схожую точку зрения высказал и президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

    «Главный план [США] — все-таки добиться военного конфликта между Россией и Украиной и ввести санкции. Этот военный конфликт нужен только как предлог для того, чтобы ввести санкции против России — чудовищные, страшные, как их там еще называют. Дело в том, что Россия как экономический субъект мировой экономики с каждым годом набирает вес. Если РФ в годы ковида смогла выстоять, то после завершения ковида будет развиваться быстрыми темпами. Вызывает озабоченность у американцев и наше успешное импортозамещение», — пояснил Подлесный.

    По его словам, у США сейчас главная задача — обеспечить себе преимущество в экономической борьбе. Так что здесь дело не в защите Украины, как пишут все СМИ, а в желании отодвинуть развитие РФ.

    «Украина — это просто предлог для ввода обвальных санкций для России. Европа тоже интересна США. <…> Европу тоже воспринимают как угрозу экономике. <…> Одна из задач США — не улучшить отношения с Европой, не сплотить ее, а ослабить, желательно втянуть в конфликт с Россией, чтобы сделать все это чужими руками», — заключил Подлесный.

    При этом, подчеркнул он, тема Украины очень удобная, ей можно легко манипулировать. Если же конфликта с Россией не получится, американская сторона будет искать другой предлог для ввода экономических санкций.