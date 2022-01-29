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    29 января 2022, 08:28

    CNN: между США и Зеленским нарастает напряженность из-за разногласий по «вторжению» РФ

    Александр Блинов

    Между Владимиром Зеленским и Белым домом нарастает напряженность на фоне разногласий в оценке приписываемых России планов крупномасштабного вторжения на Украину. Об этом со ссылкой на представителей Белого дома сообщил телеканал CNN.

    CNN: между США и Зеленским нарастает напряженность из-за разногласий по «вторжению» РФ

    Пока в администрации Байдена считают «вторжение» России на Украину «неизбежным», Зеленский выражает недовольство тем, что западные страны нагнетают панику в СМИ и заявляют, будто на Украине уже идет война, но «это не так».

    Разногласия между странами говорят об обеспокоенности Украины тем, что ее используют как пешку в геополитической игре США и России и что опасения Украины вторичны по отношению к более широким разногласиям между двумя державами.

    И хотя Белый дом стремится оказать Украине максимальную поддержку, в том числе за счет поставок оружия и дополнительного финансирования, некоторые официальные лица считают, что Зеленский воспринимает это без особой благодарности, сообщил CNN.

    Ранее издание Politico сообщило об опасениях Зеленского, что США могут намеренно преувеличивать угрозу «российского вторжения».