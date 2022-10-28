«Папа, почему так холодно?» Путин рассказал анекдот про замерзающую Европу | 360°

Власть 28 октября 2022, 09:33 «Папа, почему так холодно?» Путин рассказал анекдот про замерзающую Европу Президент Путин рассказал анекдот о западных санкциях против России РИА "Новости"

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот о западных санкциях на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». По словам главы государства, он услышал шутку от приятеля из Германии.

«Семья, <…> сын спрашивает у папы: „Папа, почему так холодно?“ А он говорит: „Потому что Россия напала на Украину“. Ребенок спрашивает: „А мы здесь при чем?“. „А мы ввели санкции против русских“. „Зачем?“ „Чтобы им было плохо“. „А мы что, русские?“», — рассказал Путин.

Реклама

Президент призвал жителей западных стран не верить во враждебность России. Он обратил внимание, что жители Европы и США ни в коем случае не должны видеть в лице РФ врага. Напротив, Россия настроена на укрепление отношений с другими странами. По словам главы государства, энергетический кризис в странах ЕС стал следствием системных ошибок политиков.

Реклама

Путин также отметил, что Россия создает пространство свободы, борясь с санкциями.