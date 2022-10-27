Путин призвал жителей западных стран не верить во враждебность России | 360°

27 октября 2022, 23:35
Путин призвал жителей западных стран не верить во враждебность России
Президент России Путин посоветовал жителям западных стран требовать повышения зарплаты
Жителям стран Запада стоит вступить в борьбу за повышение зарплат. Такой совет дал президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
Он отметил, что также жителям стран Европы и США не стоит видеть в России врага, потому что ситуация обстоит совсем не так.
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«Мы на протяжении десятилетий все делали и готовы делать в будущем, чтобы укреплять наши отношения. <…> Все проблемы, которые сейчас у вас возникают, связаны не с действиями России, а с системными ошибками вашего политического руководства в сфере энергетики, продовольствия и в сфере монетарной политики, которая привела к небывалому росту инфляции и дефициту энергоресурсов», — заявил Путин.
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Российский лидер призвал жителей европейских стран и США провести анализ ситуации и начать добиваться изменений экономической политики, которую проводят руководства их стран.
Путин добавил, что у России в странах Запада достаточно много друзей. Поэтому, опираясь на эту часть населения, страна начнет строить свои новые отношения с ЕС и США.
Владимир Путин
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