Путин одобрил идею об увековечивании памяти Жириновского
Председатель ЛДПР Слуцкий: Путин одобрил идею об увековечивании памяти Жириновского
Президент России Владимир Путин поддержал предложение об увековечивании памяти ушедшего из жизни политика Владимира Жириновского. Об этом сообщил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Конечно» — ответил Слуцкий на вопрос, одобрил ли глава государства инициативу. Цитату привело РИА «Новости».
Ранее Путин назвал Жириновского выдающимся политиком и разносторонним человеком. По его словам, пророчества основателя ЛДПР сбывались, так как строились на знаниях и понимании развития ситуации.
Об одном из пророчеств Жириновского партия напомнила несколько дней назад. В свое время политик предупреждал о беспорядках в Каракалпакии. Он говорил, что жители региона давно вынашивали идею автономии, и это может стать большой проблемой для властей Узбекистана.
Жириновский ушел из жизни в возрасте 75 лет. Политика не стало 6 апреля 2022 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Его похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве. В честь Жириновского назвали Институт мировых цивилизаций (ИМЦ). Депутат являлся основателем учебного заведения.