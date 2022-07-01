Институт мировых цивилизаций (ИМЦ) назвали в честь Жириновского

Институт мировых цивилизаций (ИМЦ) в Москве получил название «Университет имени Владимира Жириновского». Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу ЛДПР.

Депутат являлся основателем учебного заведения. Как сообщили в пресс-службе, в свое детище Жириновский вкладывал душу.

«Владимир Вольфович всегда лично приглашал молодежь на учебу в ИМЦ. Поэтому, конечно, мы воспринимаем решение вуза взять новое название — Университет имени В. В. Жириновского — абсолютно оправданным», — отметили в пресс-службе.

Ректор вуза Олег Слоботчиков заявил, что за годы своей деятельности учебное заведение смогло подготовить большое количество высококлассных специалистов.