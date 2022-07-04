«Еще это загорится»: ЛДПР напомнила о предсказании Жириновского о Каракалпакии

Ушедший из жизни политик Владимир Жириновский в свое время предупреждал о беспорядках в Каракалпакии. Такое заявление он сделал в эфире ток-шоу «60 минут». Отрывок из него ЛДПР опубликовала на своем канале в RuTube.

По словам Жириновского, жители региона давно вынашивали идею автономии. По его мнению, это могло стать большой проблемой для Узбекистана в будущем.

«Каракалпаки, вы уже наверно забыли такой народ на западе Узбекистана. Они просят, а где их автономия? Ликвидировали. Ничего нет. Подождите, еще это загорится», — заявил Жириновский.

Протесты в регионе начались после публикации поправок в конституцию Узбекистана. Один из пунктов предусматривал лишение Каракалпакии автономии. Недовольные таким предложением жители вышли на улицу.

По данным Генеральной прокуратуры республики, в беспорядках погибли 18 человек, еще 243 получили ранения различной степени тяжести, в том числе 38 силовиков. Власти Узбекистана ввели к Каракалпакии режим чрезвычайного положения до 2 августа.

Парламент республики вычеркнул из проекта поправок лишение региона автономии. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев не исключил, что за беспорядками стояли деструктивные силы, желавшие развала республики.