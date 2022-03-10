«Ответим жестко». Медведев рассказал, что ждет ушедшие из России компании
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что ждет ушедшие из России компании
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев анонсировал «принципиальный и жесткий» ответ иностранным компаниям, ушедшим с российского рынка. Медведев добавил, что вернуться им будет непросто. Комментарий к «великому исходу» зарубежного бизнеса появился на странице политика во «ВКонтакте».
«Правительство России уже занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества таких иностранных организаций. Первостепенная задача — не допустить, чтобы люди остались на улице, создать новые производства на основе брошенных в панике иностранными инвесторами. Такой подход объективен и справедлив», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
По его мнению, «прогибаясь под санкциями», зарубежные компании «фактически бросают свои коллективы на произвол судьбы». Медведев утверждает, что с бизнесом их решение не связано — «чисто политика». При этом многие компании наладили в России успешный бизнес.
«Вашингтон и пляшущий под его дудку Брюссель никак не могут угомониться, придумывая все новые и новые дурацкие запреты, поскольку по-настоящему ответить России не могут. Смешные они. Им хочется, чтобы в параде этих ограничений участвовали и частные компании. Их искренне жаль. Недалеким чиновникам-русофобам наплевать на то, что люди и в Европе, и в России могут потерять работу и доходы из-за этих дурацких, противоречащих здравому смыслу решений», — посетовал Медведев.
Он подчеркнул: вне зависимости от причин ухода «иностранные компании должны понимать, что вернуться на наш рынок будет непросто». Он вспомнил санкции и панику, устроенную «усилиями Запада» в 2014 году — несмотря ни на что, Россия обеспечила себе продовольственную безопасность, решила «целый ряд вопросов в сфере импортозамещения» и ответила симметричными ограничениями.
«Справимся и сейчас. Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем. <…> Привет „Макдоналдсу“!» — резюмировал Дмитрий Медведев.
Многочисленные иностранные компании, включая McDonald’s, заявили о приостановке работы в России на фоне санкций и в связи с проведением российской спецоперации на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предрек приход новых инвесторов на российские рынки. О том, что «свято место пусто не бывает», заявил и глава Крыма Сергей Аксенов, пишет РИА ФАН.