«Ответим жестко». Медведев рассказал, что ждет ушедшие из России компании

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев анонсировал «принципиальный и жесткий» ответ иностранным компаниям, ушедшим с российского рынка. Медведев добавил, что вернуться им будет непросто. Комментарий к «великому исходу» зарубежного бизнеса появился на странице политика во «ВКонтакте».

«Правительство России уже занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества таких иностранных организаций. Первостепенная задача — не допустить, чтобы люди остались на улице, создать новые производства на основе брошенных в панике иностранными инвесторами. Такой подход объективен и справедлив», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его мнению, «прогибаясь под санкциями», зарубежные компании «фактически бросают свои коллективы на произвол судьбы». Медведев утверждает, что с бизнесом их решение не связано — «чисто политика». При этом многие компании наладили в России успешный бизнес.

«Вашингтон и пляшущий под его дудку Брюссель никак не могут угомониться, придумывая все новые и новые дурацкие запреты, поскольку по-настоящему ответить России не могут. Смешные они. Им хочется, чтобы в параде этих ограничений участвовали и частные компании. Их искренне жаль. Недалеким чиновникам-русофобам наплевать на то, что люди и в Европе, и в России могут потерять работу и доходы из-за этих дурацких, противоречащих здравому смыслу решений», — посетовал Медведев.

Он подчеркнул: вне зависимости от причин ухода «иностранные компании должны понимать, что вернуться на наш рынок будет непросто». Он вспомнил санкции и панику, устроенную «усилиями Запада» в 2014 году — несмотря ни на что, Россия обеспечила себе продовольственную безопасность, решила «целый ряд вопросов в сфере импортозамещения» и ответила симметричными ограничениями.

«Справимся и сейчас. Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем. <…> Привет „Макдоналдсу“!» — резюмировал Дмитрий Медведев.

Многочисленные иностранные компании, включая McDonald’s, заявили о приостановке работы в России на фоне санкций и в связи с проведением российской спецоперации на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предрек приход новых инвесторов на российские рынки. О том, что «свято место пусто не бывает», заявил и глава Крыма Сергей Аксенов, пишет РИА ФАН.