Песков предрек приход новых инвесторов в РФ

«Экономическая война», которую объявили России ряд стран Запада, приведет новых инвесторов на российский рынок, убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Рынок «не терпит пустоты», отметил он в беседе с журналистом Ura.ru.

«В условиях экономической войны (а в отношении России ведется именно она) инвестиционная привлекательность для тех, кто находится в состоянии этой войны, отходит на второй, третий и даже четвертый план. Вместе с тем она остается для тех стан, которые не состоят с нами в экономической войне. А таких стран достаточно много. Если создается пустота, она или быстро, или со временем заполняется другими игроками», — сообщил Песков.

Он также назвал абсолютно беспрецедентной ситуацию с санкциями против РФ. По мнению представителя Кремля, в сложившейся ситуации лучше не делать никаких прогнозов — это «как гадать на кофейной гуще». Сейчас Россия, по его словам, должна действовать с тем, чтобы максимально минимизировать все последствия и дальнейшие риски для экономики.

Ранее Дмитрий Песков назвал экономической войной конкретно действия США в отношении России. Об этом написало РИА ФАН.