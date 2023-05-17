17 мая 2023, 08:52
Отсутствие реакции со стороны ООН на заявления Буданова возмутительно — Захарова
МИД РФ: отсутствие ответа со стороны ООН на заявления Буданова возмутительно
Отсутствие ответа со стороны ООН на заявления руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о причастности ведомства к терактам против медийных лиц России возмутительно, ему нет оправданий. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Вопиющий факт непрофессионализма должен стать предметом разбирательства в секретариате ООН», — сказала дипломат.
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Захарову поразило, что в международной межправительственной организации не дали ответа на признание Буданова о причастности Киева к терактам.
При этом в ООН заявляют, что выступают против совершения любых терактов. Цитаты Буданова организация якобы не видела, поэтому не может говорить о ее достоверности.
Между тем Украина остается страной — спонсором терроризма, заявлял ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Киевский режим стоит за убийствами, но не просто спонсирует их, а является «вдохновителем и исполнителем», подчеркивал он.
Мария Захарова
ООН
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