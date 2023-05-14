Мир 14 мая 2023, 14:29 Украина превратилась в страну — спонсора терроризма Песков заявил, что Россия учтет превращение Украины в страну — спонсора терроризма РИА «Новости»

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В России уверены, что киевский режим причастен к нападениям на россиян и не только спонсирует убийства, но и выступает в качестве их организатора и вдохновителя. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Однозначно понятно, что киевский режим стоит за убийствами, не просто спонсирует эти убийства, но является организатором, вдохновителем, и исполнителем», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

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Российская сторона, обратил он внимание, учтет при выстраивании линии своего поведения фактическое превращение Украины в государство, спонсирующее терроризм.

«Фактически речь идет о государстве — спонсоре терроризма», — добавил Песков, оценивая высказывание начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности киевского режима «убивать россиян по всему миру».

Представитель МИД России Мария Захарова тоже отмечала, что высказывание Буданова — проявление экстремизма и терроризма