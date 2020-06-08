Отсутствие поправки о президентских сроках на сайте об изменении Конституции объяснили

На сайте по поправкам в Конституцию не оказалось пункта об ограничении числа президентских сроков. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил это техническим сбоем.

«Бывают разные технические накладки. Могло просто выпасть при заливке сайта. Здесь я точно не знаю, не могу вам сказать. Но, насколько я знаю, там уже все восстановлено, в данном случае там все поправлено», — привел «Интерфакс» слова Пескова.

Перед этим пресс-секретаря президента спросили, знает ли он, что на сайте о поправках в Конституцию не было раздела о президентских сроках. Эта поправка появилась только после публикаций в СМИ об ошибке. Кроме того, у Пескова поинтересовались, почему эта поправка не упоминается в рекламе.

«Там же много поправок. И там вряд ли можно какую-то одну главную вычленить, они важны в своей совокупности. И вы знаете, что в разных источниках упоминаются совсем разные поправки. Но их гораздо больше, чем можно упомянуть в рекламных средствах», — заключил Песков.

Речь идет о поправке, которая ограничит количество сроков на посту президента. Действующий лидер страны получит возможность снова избраться на пост главы государства.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Дистанционно принять участие смогут жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня.