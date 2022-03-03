«Он под чем?» Захарова высмеяла поведение Зеленского на пресс-конференции

Журналисты обратили внимание на странное поведение украинского президента Владимира Зеленского на пресс-конференции. О его состоянии высказалась и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Посмотрев на Зеленского, который сегодня общался с прессой, все задают только один вопрос: он под чем? Он под Нуланд», — написала Захарова в своем Telegram-канале, имея в виду замгоссекретаря США Викторию Нуланд.

В своем предыдущем сообщении официальный представитель министерства выложила видео с фрагментом выступления Зеленского. Она отметила, что выбрала часть, где украинский лидер молча слушал вопрос, чтобы зрители могли «прочитать» его лицо.

Ранее президент Украины заявил, что в страну приедут 16 тысяч иностранцев, которые будут воевать на стороне ВСУ. Также он отметил, что украинская сторона получает вооружение от своих партнеров.

Россия и Украина 3 марта провели второй раунд переговоров. По итогам встречи советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что делегация не получила тех результатов, на которые рассчитывала. При этом стороны договорились организовать гуманитарные коридоры.