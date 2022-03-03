Безопасность мирных жителей на первом месте. Как прошел второй раунд переговоров России и Украины

Российско-украинские переговоры завершились в Беловежской пуще. Во втором раунде встречи стороны обсудили возможность временного прекращения огня для открытия гуманитарных коридоров. Также затрагивался вопрос политического разрешения ситуации.

Договоренности России и Украины

Второй раунд российско-украинских переговоров прошел вечером 3 марта в Белоруссии. Стороны обсуждали вопросы в течение нескольких часов в Беловежской пуще. После завершения переговоров перед журналистами выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Завершился второй раунд переговоров между российской и украинской сторонами. К огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. Единственное, что я могу сказать, мы обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов сейчас находятся в окружении», — заявил он.

По словам Подоляка, в украинских населенных пунктах сейчас наблюдается сложная ситуация с продуктами, лекарствами и возможностью эвакуации. После этих слов он зачитал официальное коммюнике, составленное делегациями двух стран.

«Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация», — произнес советник Зеленского.

При этом он уточнил, что прекращение огня предусмотрено не везде, а только в местах работы гуманитарных коридоров.

«С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия и будут сформированы соответствующие логистические процедуры», — добавил Подоляк.

Источник фото: РИА «Новости»

Позже об итогах встречи сообщил помощник президента России Владимир Мединский. Он подчеркнул, что в ходе встречи представителям стран удалось обсудить все три намеченных блока вопросов.

«Первый вопрос военный, второй — международно-гуманитарный, третий вопрос о будущем политического урегулирования конфликта. Позиции абсолютно ясные. Они записаны по пунктам. По части из них удалось найти взаимопонимание. Но главный вопрос, который решили сегодня, это вопрос спасения людей, которые оказались в зоне военных столкновений», — заявил Мединский.

Он подтвердил, что Россия и Украина договорились об открытии гуманитарных коридоров для выхода мирного населения. Также помощник российского лидера подтвердил договоренность сторон о возможном временном прекращении боевых действий в коридорной зоне.

«Я считаю, что это существенный прогресс. Еще раз Россия призывает гражданских лиц, которые оказались в этой обстановке, в том случае, если боевые действия продолжаются, воспользоваться данными гуманитарными коридорами», — сказал Мединский.

По словам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, вопрос создания гуманитарных коридоров является архиважным. Сейчас предстоит определить механику их организации.

Источник фото: РИА «Новости»

«Тем не менее нам теперь есть, что ответить десяткам людей, чьи дети, родственники, родители находятся в опасных на сегодня зонах на территории Украины. Думаю, что в ближайшее время им будет предоставлена возможность безопасно эти зоны покинуть. Ничего важнее нет, поскольку это человеческие жизни», — подчеркнул Слуцкий.

Третий раунд переговоров

Глава комитета ГД отметил, что не будет озвучивать все достигнутые договоренности, так как сторонам нужно будет провести еще одну встречу.

«Предстоит третий не менее важный раунд переговоров в самые ближайшие дни. Потребуются парламентские усилия, так как некоторые договоренности нужно будет закреплять и затем проводить процедуры национальной ратификации. Но это вопрос, может быть, не столь быстрый», — заявил Слуцкий.

Он добавил, что нив коем случае нельзя тянуть с реализацией тех договоренностей, которые уже достигнуты и будут закреплены на высшем уровне в самые ближайшие дни или даже часы.

«Ответственность чрезвычайно высока. Продолжаем работать», — сказал член российской делегации.

О проведении третьего раунда переговоров в ближайшее время заявил и Подоляк. По его словам, встреча снова пройдет в Белоруссии. Обсуждение вопросов планируют организовать в начале следующей недели.