Зеленский сообщил, что на Украину приедут воевать 16 тысяч иностранцев

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением, заявив, что в республику едут тысячи иностранных граждан, чтобы воевать на стороне ВСУ. Помимо этого, он отметил, что страна получает оружие от своих партнеров.

«Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в нашу страну, первые из 16 тысяч едут защищать нашу свободу», — сказал Зеленский.

Помимо этого, он пообещал обеспечить пенсионные выплаты украинцам и сообщил, что пенсии проиндексируют.

Ранее Зеленский прокомментировал итоги первого раунда переговоров делегаций России и Украины. По его словам, украинская сторона получила «кое-какие сигналы». Он уточнил, что во время встречи Россия озвучила свои позиции для завершения военных действий, на что Украина выдвинула встречные пункты.

Сегодня должен пройти второй раунд переговоров. Изначально планировалось, что встреча состоится в Беловежской пуще 2 марта, но украинская сторона изменила место.