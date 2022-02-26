Офис Зеленского допустил обсуждение нейтрального статуса Украины

Украинский президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин могут обсудить нейтральный статус Украины. В офисе Зеленского заявили, что это будет «детальный разговор о мире».

Такого развития событий не исключил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в интервью украинскому агентству УНИАН.

«Это будет, прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня», — сказал он.

Подоляк подчеркнул, что допускает возможность разговора о нейтральном статусе «с внятным пакетом гарантий по безопасности».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 25 февраля украинская сторона отказалась от переговоров с Россией и попросила снова поднять вопрос в субботу.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. По словам главы российского государства, в планы не входит оккупация украинских территорий. В Минобороны РФ уточнили, что в ходе операции удары будут наносить высокоточные, а их целью станут объекты военной инфраструктуры Украины. Никакой угрозы для мирных жителей нет.

По данным российского военного ведомства на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотных летательных аппаратов. Российские военные вошли в Мелитополь, не встретив сопротивления.