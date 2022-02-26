Минобороны РФ: российские войска вошли в Мелитополь

Российские военные вошли в украинский город Мелитополь. На своем пути они не встретили сопротивления. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ.

Морской десант высадился вечером 25 февраля в районе украинского населенного пункта Азовское.

«Российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что местные жители приветствовали российских солдат. Некоторые пенсионеры выходили на улицы с красными флагами.

Подразделения российских войск ранее блокировали города Сумы и Конотоп. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Военные захватили вооружение, поставленное на Украину западными странами. Среди трофеев оказались американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW.

Российская армия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации. О ее начале утром 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.