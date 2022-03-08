Зеленский сообщил о готовности к компромиссам с РФ в вопросах Крыма, ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать с Россией вопросы признания Крыма, Луганской и Донецкой народных республик. Украинского лидера процитировало РИА «Новости».

«Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — подчеркнул Зеленский.

Накануне, 7 марта, состоялся третий раунд переговоров России и Украины. Делегации встретились в Беловежской Пуще. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что стороны смогли добиться позитивных сдвигов по вопросу логистики гуманитарных коридоров. В то же время этот раунд не принес результатов, которые могли бы позволить существенно улучшить общую ситуацию. Подоляк пообещал продолжить консультации по ключевым вопросам.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией продолжатся до тех пор, пока не будут достигнуты результаты в урегулировании ситуации на Украине.

По мнению политолога Евгения Михайлова, переговоры принесут результат, если вести их не с Украиной, а со странами, которые за ней стоят. По его словам, это Великобритания и США. Именно их России и нужно склонять к переговорам, прибегая к контрсанкциям, убежден Михайлов.