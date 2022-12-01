Власть 01 декабря 2022, 21:26 ОБСЕ начала терять свою эффективность — Песков Песков: ОБСЕ из-за позиции против России теряет свою эффективность YouTube

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начала терять свою эффективность из-за позиции против России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

Он ответил на вопрос журналистов о том, нужно ли России оставаться в ОБСЕ.

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«Организация теряет возможность не на словах, а на деле заниматься вопросами безопасности и сотрудничества в Европе», — сказал Песков.

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Представитель Кремля подчеркнул, что эта организация ослабляет свои позиции из-за «антагонистического» отношения к России.

Он рассказал, что Москва и Вашингтон могут обсудить тему взаимного обмена заключенными. В США ранее выразили желание вернуть баскетболистку Бриттни Грайнер, которую признали виновной в контрабанде наркотиков. Песков пояснил, что переговоры по этой теме должны идти «в тишине».

Также пресс-секретарь сообщил, что российские следователи каждый день фиксируют все преступления киевского режима, начиная с 2014 года.