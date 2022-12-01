Власть 01 декабря 2022, 14:47 Песков заверил, что следователи России ведут полную фиксацию всех преступлений ВСУ с 2014 года Пресс-секретарь президента России Песков: следователи ежечасно фиксируют преступления ВСУ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Следователи России ежедневно фиксируют все преступления Украины еще с 2014 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Наши следователи ведут очень напряженную и кропотливую работу по фиксации всех преступлений киевского режима. Эта работа ведется на ежедневной, фактически ежечасной основе», — заявил он.

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Так представитель Кремля ответил на вопрос о возможности создания российского трибунала по украинским преступлениям.

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Как сказал Песков, «очень важно к этому всему присовокупить еще информацию и данные о тех преступлениях, которые совершались режимом с 2014 года». Он подчеркнул, что очень жаль, что не было видно тогда «критической реакции со стороны так называемого коллективного Запада».

Ранее Песков заявил, что для переговоров у Украины должна быть политическая воля. Он подчеркнул, что на Украине по факту сейчас действует запрет на переговоры с Россией.