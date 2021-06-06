Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится до конца года, после чего его введут в эксплуатацию. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию», — сказал он.

Попытки Киева помешать проекту прокомментировал глава нефтегазового концерна OMV Австрии Райнер Зеле.

«Сделайте привлекательное предложение и, если вы предложите „Газпрому“ транзитные мощности на хороших условиях, то он, безусловно, его рассмотрит, понимаете? Нельзя выиграть конкуренцию, не вступая в борьбу!» — заявил он.

Первая нитка газопровода «Северный поток — 2» полностью уложена, сообщил 4 июня президент России Владимир Путин. «Газпром» готов заполнить магистраль топливом. Линейная работа в рамках «Северного потока — 2», в том числе на море, завершена.

Российский лидер также заявил, что у России нет обязанности всех обеспечивать газом. При этом в случае нормальных отношений страна могла бы прокачивать через Украину 200 миллиардов кубометров газа, а не 40 миллиардов, как сейчас.