Прокладка труб первой нитки трубопровода «Северный поток — 2» успешно завершилась. Вторую нитку продолжают укладывать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Газ на „Славянскую“ подан», — сказал он. Президента процитировало РИА «Новости».

По его словам, «Газпром» готов заполнить магистраль топливом.

«Этот маршрут напрямую соединит газотранспортные системы России и Федеративной Республики Германия», — добавил российский лидер.

Он также рассказал, что линейная работа в рамках «Северного потока — 2», в том числе на море, закончена.

На ПМЭФ по этой теме также выступил глава австрийской компании OMV (является партнером«Газпрома» по «Северному потоку — 2» — прим. ред.) Райнер Зеле. Он высказал мнение, что дополнительные средства на строительство трубопровода в связи с вынужденными задержками в работы не понадобятся.

«Мы не ожидаем, что компании (Nord Stream 2 AG, оператору проекта — прим. ред.) потребуются дополнительные денежные вливания», — сказал он. Его слова привело РИА «Новости».

Зеле напомнил, что после завершения строительства понадобится еще время на пусконаладку газопровода.