«У нас что, обязанность всех кормить?» Путин резко высказался о транзите газа через Украину

Российский лидер Владимир Путин заявил, что у нашей страны нет обязанности всех обеспечивать газом, отвечая на вопрос о газовой трубе, кормящей регионы Европы. Сегодня президент выступил на Петербургском экономическом форуме.

Ведущий начал вопрос со слов о том, что действующая газовая труба кормит целые регионы Европы. Но Владимир Путин перебил его и дал понять, какая у него на этот счет позиция.

«Вы думаете, что мы должны всех кормить. У нас что, обязанность такая, всех кормить?» — передало его слова РИА «Новости».

При этом он отметил, что в случае нормальных отношений Россия могла бы до сих пор прокачивать через Украину 200 миллиардом кубометров газа, а не 40 миллиардом, как сейчас.

Сегодня Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки трубопровода «Северный поток — 2» успешно завершилась. Вторую нитку продолжают укладывать. По его словам, «Газпром» готов заполнить магистраль топливом. По словам главы австрийской компании OMV (является партнером «Газпрома» по «Северному потоку — 2» — прим. ред.) Райнер Зеле сообщил, что дополнительные средства на строительство трубопровода в связи с вынужденными задержками не понадобятся.